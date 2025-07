Bologna, ufficiale l’arrivo di Federico Bernardeschi

Colpo del Bologna: è ufficiale l’arrivo di Federico Bernardeschi, reduce dall’avventura al Toronto. Il comunicato del club rossoblù

Federico Bernardeschi torna in Italia dopo l’esperienza triennale al Toronto. L’ex Fiorentina e Juventus ha firmato con il Bologna.

Classe ’94, in Serie A ha raccolto 206 presenze complessive, con 22 gol e 26 assist.

Negli anni con la maglia del Toronto, invece, il calciatore originario di Carrara ha totalizzato 99 presenze, condite da 26 gol e 16 assist.

Di seguito il comunicato ufficiale del Bologna, che si prepara ad accogliere Federico Bernardeschi.

Bologna, ecco Bernardeschi

Il comunicato dei rossoblù: “Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Federico Bernardeschi. Classe 1994, è un mancino naturale con buona tecnica individuale, utilizzato in vari ruoli tra cui trequartista, ala ed esterno di centrocampo. Bravo nel dribbling, è un giocatore con qualità di controllo di palla e rapidità, dotato di un potente tiro da fuori, fra i più talentuosi della sua generazione. Bernardeschi inizia a giocare nell’Atletico Carrara per poi passare alla Polisportiva Ponzano e alla giovanili della Fiorentina. Dopo l’esperienza in Serie B al Crotone, torna a Firenze. La miglior stagione dal punto di vista realizzativo in Serie A è stata il 2016/17 con la maglia della Fiorentina, quando mette a segno 11 reti, tanto da suscitare l’interesse della Juventus.”

La nota continua: “Con la maglia bianconera disputa cinque stagioni, per poi passare al Toronto nel 2022. In MLS diventa il giocatore del Club canadese che ha segnato più gol in campionato: 25, almeno cinque in più rispetto a qualsiasi altro compagno di squadra. Nel suo palmares conta tre Campionati italiani, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. L’11 luglio 2021 con l’Italia vince i Campionati Europei battendo in finale l’Inghilterra ai calci di rigore.”