Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali

Le scelte ufficiali di Italiano e Palladino sui 22 titolari che scenderanno in campo per Bologna-Atalanta

Tutto pronto per Bologna-Atalanta, match che mette di fronte in occasione dell’ultima giornata del girone d’andata di Serie A, due squadre vogliose di tre punti, utili per inseguire i propri obiettivi in chiave europea.

La squadra allenata da Vincenzo Italiano ha voglia di rivalsa dopo lo stop arrivato nell’ultimo impegno a San Siro contro l’Inter.

Formazione di Palladino, invece, più in fiducia dopo il successo nel big match del Gewiss contro la Roma per 1-0.

Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori sui 22 titolari che scenderanno in campo.

Le formazioni ufficiali di Bologna-Atalanta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino

Dove vedere Bologna-Atalanta in tv e streaming

Bologna e Atalanta scenderanno in campo alle ore 18:30 presso lo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. La partita sarà visibile su Sky Sport e su Dazn.

Per quanto riguarda lo streaming, sarà possibile seguire la partita sull’app di Dazn, su Sky Go e su Now Tv.