Bologna, idea Asllani per il centrocampo

Kristjan Asllani, Torino (Imago)

Ceduto Sulemana al Cagliari, il Bologna è alla ricerca di un centrocampista: idea Asslani

Definito l’addio di Sulemana, che torna al Cagliari, il Bologna è ora alla ricerca di un nuovo centrocampista da aggiungere al roster a disposizione di Vincenzo Italiano.

E in particolar modo in casa rossoblù è tornato di moda il nome di Kristjan Asllani, inseguito a lungo durante l’estate.

Già ad agosto gli emiliani si erano interessati al regista albanese, che ha però scelto di unirsi al Torino. La sua avventura in granata, però, sembra già essere terminata e il Bologna è pronto a bussare alla porta dell’Inter nei prossimi giorni.