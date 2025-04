È scomparso a soli 47 anni l’ex calciatore di Colombia e Parma, Jorge Bolaño

Lutto nel mondo del calcio colombiano e non solo. A 47 anni, nella giornata di domenica 6 aprile 2025, è scomparso Jorge Eladio Bolaño Correa, più conosciuto come “Bolañito”, soprannome che ricevette poiché anche suo padre fu calciatore della Nazionale colombiana e di diversi club del calcio locale

Negli ultimi anni, l’ex Parma era rimasto molto presente in trasmissioni e programmi sportivi su varie emittenti radiofoniche e televisive. Inoltre, era molto attivo sui social network, pubblicando video in cui mostrava la sua abilità con il pallone.

Ex terzino dell’Unión Magdalena, dell’Independiente Santa Fe, del Junior de Barranquilla e della Nazionale colombiana, iniziò la sua carriera nella squadra del suo cuore, il Junior di Barranquilla, dove si guadagnò un posto nella Nazionale colombiana che si qualificò per il Mondiale di Francia 1998.

Nel 1999, poi, arrivò l’attesa offerta dal Parma, dopo aver vinto il campionato con il Junior nel 1993 e 1995. In Italia, dove aveva già lasciato il segno Faustino “el Tino” Asprilla, “Bolañito” scrisse la sua storia personale come leader del centrocampo difensivo.

Parma ma non solo, la carriera di Bolaño in Italia

Jorge Bolaño ebbe diverse esperienze con il Parma. La prima dal 1999 al 2002, seguita da un passaggio alla Sampdoria nella stagione 2002-03 per poi tornare al club che lo aveva portato in Europa. Nel 2004 si trasferì al Lecce, anche se tornò di nuovo al Parma per le sue ultime stagioni tra il 2005 e il 2007.

La sua avventura decennale nei campi italiani si concluse al Modena, in Serie B. Nel 2010 decise di rientrare in Colombia, e il Cúcuta Deportivo fu la sua ultima squadra da professionista, prima di concludere la carriera nel 2012.

A soli 47 anni, la notizia della scomparsa di “Bolañito” è stata confermata durante una partita tra il Junior de Barranquilla e l’Independiente Medellín, valida per la 12ª giornata della Liga BetPlay 1. E proprio l’esultanza dell’1-0 da parte di Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez e Guillermo Paiva è stata la stessa che a suo tempo avevano fatto, con la maglia rojiblanca, Valenciano, “el Pibe” Valderrama, “Pachequito” e “Bolañito” nell’angolo dello stadio Metropolitano.