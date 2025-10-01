Bojan Krkić Sr: “Barcellona-PSG sarà speciale. L’Italia deve fare un passo avanti”

Le dichiarazioni di Bojan Krkić Sr a Sky Sport a poche ore da Barcellona-PSG di Champions League

Manca sempre meno a quello che sarà indubbiamente il big match del secondo turno di Champions League. Alle 21:00, al Montjuic, andrà in scena Barcellona-PSG.

Luis Enrique torna dove è diventato grande, sia da calciatore che da allenatore. Ad attenderlo, i blaugrana guidati da Hansi Flick, pronto a mettere in campo i migliori talenti per vincere una partita che vale moltissimo.

Ai microfoni di Sky Sport e di Gianluca Di Marzio, è intervenuto anche Bojan Krkić Sr, padre di quel Bojan Krkić calciatore di Barça, Roma e Milan tra le altre, definito a lungo l’erede di Messi. Ex calciatore a sua volta, nonché a lungo

talent-scout per i blaugrana, ha commentato il match e non solo.

“Ho vissuto due anni in Italia. Paese fantastico, ci ho vissuto quasi due anni quando Bojan era prima alla Roma e poi al Milan. Barcellona-PSG sarà una partita speciale, Luis Enrique era giocatore e allenatore del Barcellona“, sono state le sue prime parole.

“Yamal un talento enorme. Il problema dell’Italia…”

Poi, Bojan Krkic Sr ha continuato. “Yamal? Talento enorme, lo vedono tutti. Per giocare al Barcellona è importante lavorare, però la base è l’intelligenza“. Suo figlio, inoltre, dopo essersi ritirato nel 2023, oggi è vice direttore sportivo di Deco, e svolge l’importante ruolo di “ponte” tra La Masía e il club.

Infine, ultime dichiarazioni: “L’Italia è bella, ma deve fare un passo avanti. Mi piace assistere ai campionati U19-U17, ma i ragazzi non giocano nelle prime squadre. L’Italia gioca un calcio competitivo, ma deve avere fiducia nei giovani“. Un messaggio chiaro, rivolto al sistema calcistico italiano in vista anche dei prossimi Mondiali.