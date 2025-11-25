Sospeso il match di Youth League tra Bodø/Glimt e Juventus per neve: gara interrotta per 20 minuti a causa delle precipitazioni

La partita di Youth League tra Bodø/Glimt e Juventus è stata interrotta a circa venti minuti dal termine per la troppa neve precipitata in breve tempo.

La Juventus allenata di Simone Padoin era in vantaggio per 1-3 quando, a causa della forte nevicata che da ieri sta colpendo la città norvegese, il direttore di gara ha sospeso momentaneamente la gara.

Solo brevi pause nelle precipitazioni, avvenute in mattinata e nella fase iniziale del match, avevano permesso di iniziare la gara.

Neppure il terreno riscaldato dell’Aspmyra Arena di Bodø è riuscito a impedire la sospensione dell’incontro, che è rimasto fermo per circa 20 minuti.

Bodø/Glimt-Juventus sospesa per troppa neve

Sospesa quindi la gara valida per la quinta giornata del girone di Youth League tra gli U20 della Juventus contro i pari età norvegesi. Nemmeno la tecnologia dello stadio locale è riuscito a garantire la praticabilità del terreno di gioco.

Freddo che non aveva comunque fermato il gioco offerto dai bianconeri. La formazione di Padoin si trovava infatti sull’1-3 al momento dello stop e ha concluso poi la gara imponendosi con il risultato netto di 2-6. E attenzione allo scenario metereologico che potrebbe ripresentarsi nella sera di martedì 25 novembre, quando saranno le due Prime Squadre ad affrontarsi in Champions League.