Bodø/Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate per la sfida di Champions League tra Bodø/Glimt e Juventus.
La Juventus è pronta ad affrontare il Bodø/Glimt nella quinta giornata di Champions League. L’appuntamento è fissato alle ore 21 all’Aspmyra Stadion di Bodo.
In Norvegia intanto sta continuando a nevicare. Nelle scorse ore è stata sospesa momentaneamente la partita di Youth League, poi ripresa regolarmente. Ma non solo.
Anche Comolli e Chiellini hanno avuto difficoltà nel raggiungere il club. A causa della fitta neve infatti sono stati bloccati in Svezia poiché non potevano atterrare a Bodo. Si valuterà ancora la situazione della neve e del freddo nelle prossime ore.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate per il match.
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen
A disposizione: in attesa
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti
A disposizione: in attesa
Dove vedere la gara in tv e streaming
Il match tra Juventus e Bodø/Glimt, in programma martedì 25 novembre alle 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (252) e Sky Sport Uno (201)-
Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su SkyGo e su NowTv.