Le formazioni ufficiali schierate per la sfida di Champions League tra Bodø/Glimt e Juventus.

La Juventus è pronta ad affrontare il Bodø/Glimt nella quinta giornata di Champions League. L’appuntamento è fissato alle ore 21 all’Aspmyra Stadion di Bodo.

In Norvegia intanto sta continuando a nevicare. Nelle scorse ore è stata sospesa momentaneamente la partita di Youth League, poi ripresa regolarmente. Ma non solo.

Anche Comolli e Chiellini hanno avuto difficoltà nel raggiungere il club. A causa della fitta neve infatti sono stati bloccati in Svezia poiché non potevano atterrare a Bodo. Si valuterà ancora la situazione della neve e del freddo nelle prossime ore.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate per il match.

Bodø/Glimt-Juventus, le formazioni ufficiali

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Aleesami, Bjørkan; Brunstad Fet, Berg, Evjen; Maata, Høgh, Blomberg. All. Knutsen

A disposizione: in attesa

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Adzic, Cambiaso; Conceiçao, Miretti; Openda. All. Spalletti

A disposizione: in attesa

Dove vedere la gara in tv e streaming

Il match tra Juventus e Bodø/Glimt, in programma martedì 25 novembre alle 21, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (252) e Sky Sport Uno (201)-

Inoltre, sarà possibile seguire la partita in streaming su SkyGo e su NowTv.