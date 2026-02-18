Le parole del presidente dell’Inter Beppe Marotta prima del match di Champions League contro il Bodø/Glimt

L’Inter è pronta ad affrontare l’andata dei playoff di Champions League contro il Bodø/Glimt: i nerazzurri giocano su un campo complicato, dove i norvegesi hanno messo in difficoltà diverse squadre.

Nel pre partita, il presidente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato a Sky Sport cominciando proprio dalle condizioni del sintetico: “Se siamo preoccupati del campo? Non addentriamoci in una polemica se no non ne veniam fuori. Sicuramente è un sintetico vecchio e da problemi, ma dobbiamo adattarci a queste condizioni“.

Marotta ha poi voluto chiudere la questione Bastoni-Kalulu: “Non voglio aggiungere nulla, chiudiamola e pensiamo a questa bella competizione che è la Champions League e speriamo che tutte le squadre italiane riescano a passare il turno“.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Inter, le parole di Marotta

Il presidente dell’Inter ha proseguito parlando del movimento del calcio italiano: “Il nostro è un calcio che da più di un decennio è in un processo involutivo. La presenza dei fondi è arrivata in un momento storico difficile, se non fossero arrivati loro la sotuazione probabilmente sarebbe stato peggiore. Da quando è arrivato Oaktree abbiamo fatto molti più investimenti. Io non sono scettico sull’arrivo dei fondi, poi certamente esistono fondi e fondi ma nel caso nostro siamo fortunati“.

Ha concluso parlando di Aleksandar Stankovic: “È un figlio d’arte e sta facendo molto molto bene, noi abbiamo un diritto di recompra perchè abbiamo individuato in lui una potenzialità di crescita. Il diritto sulla recompra durerà fino all’anno prossimo quindi più avanti faremo le nostre valutazioni“.