Poco dopo l’ora di gioco, Lautaro Martinez ha lasciato il campo zoppicando: al suo posto è entrato Marcus Thuram

Brutte notizie per l’Inter e per Cristian Chivu.

I nerazzurri, al momento sotto 3-1 in casa del Bodø/Glimt, si sono ritrovati senza il capitano Lautaro Martinez dal 60′. L’argentino, infatti, si stava toccando da un po’ il polpaccio sinistro ed è uscito dal campo zoppicando. Al suo posto è entrato Thuram.

Proprio pochi minuti dopo l’ingresso in campo del francese, però, i nerazzurri hanno subito il doppio svantaggio: i norvegesi hanno colpito prima con Hauge e poi con Hogh.

Come riferito da Alessandro Alciato su Prime, una prima diagnosi sulle condizioni dell’argentino è di un affaticamento al polpaccio. Nella giornata di venerdì il giocatore si sottoporrà a degli esami che chiariranno l’entità del problema.