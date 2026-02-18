Bodø/Glimt-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Cristian Chivu e Kjetil Knutsen per la sfida fra Inter e Bodø/Glimt, valida per l’andata dei playoff di Champions League

Dopo un martedì di Champions difficile per le squadre italiane, con le sconfitte di Juventus e Atalanta, l’Inter cerca la vittoria in un campo complicato come il sintetico di Bodø. Il ritorno, poi, sarà tra meno di una settimana sotto le luci di San Siro.

I nerazzurri, dopo il big match con la Juventus e soprattutto dopo la coda di polemica seguita al caso Kalulu-Bastoni, cercano di rimettere al centro del discorso il calcio giocato. Un successo nel freddo norvegese rappresenterebbe una buona notizia, non solo per la squadra di Chivu, ma anche in chiave ranking.

Il Bodø/Glimt è forte delle prestazioni precedenti disputate in casa, dove i norvegesi hanno già battuto tre volte squadre italiane: due volte la Roma in Conference League e la Lazio la scorsa stagione in Europa League.

Ecco dunque le formazioni ufficiali di Bodø/Glimt e Inter per il match dei playoff di Champions League in programma a partire dalle 21:00 di mercoledì 18 febbraio all’Aspmyra Stadion.

Le formazioni ufficiali di Bodø/Glimt-Inter

BODØ/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Bjørkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet; Blomberg, Høgh, Hauge. Allenatore: Kjetil Knutsen

A disposizione: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisenæs, Bassi, Määttä, Mikkelsen

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Darmian, Sucic, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Pio Esposito. Allenatore: Cristian Chivu

A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Zielinski, Thuram, Luis Henrique, Bonny, Diouf, Bisseck, Dimarco, Bovo

Dove vedere Bodo Glimt-Inter in TV e in streaming

La sfida, valida per l’andata dei playoff di Champions League, si giocherà in Norvegia all’Aspmyra Stadion. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00 di oggi, mercoledì 18 febbraio 2026 e sarà possibile vedere la partita in diretta tv su Amazon Prime Video. I clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass