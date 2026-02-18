La sfida tra Bodø/Glimt e Inter non è a rischio: l’arbitro Siebert ha dato l’ok alle squadre per disputare il match

L’abbondante nevicata su Bodø non mette a rischio la sfida tra i padroni di casa e l’Inter. Il match valevole per i playoff di Champions League in programma oggi, 18 febbraio alle ore 21:00, si giocherà.

Le condizioni del prato sintetico dell’Aspmyra Stadion non sono ottimali. I bordi del campo sono danneggiati, ma l’arbitro Daniel Siebert ha dato l’ok alle due squadre per scendere in campo: anche Cristian Chivu ha parlato delle condizioni del campo, spiegando che non dovranno influenzare l’atteggiamento della squadra (QUI le dichiarazioni).

L’Inter sfida il Bodø/Glimt nell’andata della sfida playoff di Champions League. I nerazzurri puntano ad assicurarsi una vittoria già oggi per poi chiudere la pratica qualificazione a San Siro (LEGGI ANCHE – Le formazioni ufficiali di Bodø/Glimt-Inter).