Boca Juniors, preoccupano le condizioni di salute di Miguel Ángel Russo

Preoccupano le condizioni di Miguel Ángel Russo, allenatore del Boca Juniors, attualmente ricoverato.

Le condizioni di salute di Miguel Ángel Russo continuano a destare grande preoccupazione in Argentina. L’allenatore del Boca Juniors, 69 anni, originario di Lanús, è attualmente ricoverato “con prognosi riservata”, come ha comunicato ufficialmente il club xeneize. Russo, tornato per la terza volta sulla panchina del Boca, è sotto costante osservazione del proprio staff medico e di quello societario.

Il comunicato diffuso dal club recita: “Il Club Atlético Boca Juniors comunica che Miguel Ángel Russo è attualmente ricoverato a casa con prognosi riservata e riceve cure costanti dal suo staff medico e dallo staff medico del Club. Accompagniamo Miguel e la sua famiglia in questo momento”.

Domenica sera, nella vittoria per 5-0 in casa contro il Newell’s Old Boys, l’intera squadra ha dedicato il successo al proprio allenatore. “Lo staff tecnico è in costante contatto con Miguel. È informato su tutte le decisioni del club: lo amiamo molto, vogliamo che si rimetta presto e gli auguriamo il meglio”, ha dichiarato l’assistente Claudio Úbeda.

Figura amatissima nell’universo Boca, Russo aveva già affrontato in passato momenti delicati legati alla sua salute, senza mai perdere il legame con la squadra e i tifosi. Ora l’intero mondo xeneize si stringe intorno a lui e alla sua famiglia.