Boca Juniors, presentazione show di Paredes alla Bombonera | VIDEO

Leandro Paredes torna al Boca Juniors dopo undici anni: alla Bombonera c’erano oltre 50 mila tifosi per la sua presentazione

Undici anni dopo, Leandro Paredes è tornato a casa. Il richiamo per l’argentino era forte, lo ha detto lui stesso durante la presentazione. Il centrocampista si è trasferito al Boca Juniors, dove è cresciuto per tanti anni prima di giocare in Europa.

I tifosi del club argentino hanno mostrato tutto il loro affetto per il suo ritorno, riempiendo la Bombonera per la sua presentazione. Allo stadio del Boca, infatti, erano presenti oltre 50 mila tifosi per accogliere Paredes, con tanti cori e fuochi d’artificio.

L’ex Roma e Juventus non ha nascosto la sua emozione, parlando anche dei motivi che l’hanno spinto a tornare in Argentina.

Il centrocampista torna in maglia gialloblù, dove ha giocato per oltre quattro anni tra giovanili e prima squadra, vincendo anche un campionato e una coppa d’Argentina.

Boca Juniors, la presentazione di Paredes

“Mi muovo per il sentimento e per l’amore, per questo sono qui. Forza Boca!“: così ha esordito Paredes quando è entrato in campo per la presentazione davanti alla Bombonera. I tifosi hanno risposto con cori, striscioni e tanto entusiasmo per la sua seconda esperienza con la maglia gialloblù.

Nel corso della conferenza stampa, il centrocampista ha parlato dell’importanza del club argentino nella sua carriera: “Cercherò di restituire quello che il Boca mi ha dato in tutti questi anni: è uno dei giorni più importanti della mia vita, sognavo di tornare dal primo giorno in cui me ne sono andato“.

