Zvonimir Boban – IMAGO

L’ex leggenda del Milan, precedentemente amministratore delegato dei croati, è ora diventato presidente

Zvonimir Boban-Dinamo Zagabria, capitolo 3. La storia tra il classe ’68 e la squadra croata continua, e si rafforza sempre di più.

Dopo aver giocato per 6 anni nelle giovanili della Dinamo ed essere tornato qualche mese fa per ricoprire il ruolo di amministratore delegato, è arrivata subito una promozione tutt’altro che banale per l’ex calciatore e dirigente del Milan.

Il croato è infatti stato ufficialmente eletto nell’assemblea dei soci come nuovo presidente del Club, appena tre mesi dopo il suo rientro nei panni di dirigente.

Una nuova avventura dunque per Boban, che ricoprirà dunque una carica molto importante nella squadra in cui è cresciuto e si è affermato come calciatore.