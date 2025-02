Il club ufficializza l’arrivo di nove giocatori svincolati in un solo giorno dopo due anni in cui non aveva potuto fare mercato.

Il calciomercato, come sappiamo, si è concluso a mezzanotte del 4 febbraio 2025. Tra cessioni e nuovi innesti le squadre si sono rinforzate in vista della seconda parte di stagione, che quest’anno si concluderà con il Mondiale per club dal 14 giugno al 13 luglio 2025.

Nonostante ciò, però, alcune squadre hanno continuato a tesserare giocatori anche dopo la chiusura. E’ singolare il caso del Boavista, squadra ultima nel campionato portoghese, che non avendo potuto fare mercato per due anni (dal gennaio 2023 al gennaio 2025) ha accolto ben 9 giocatori svincolati in un colpo solo.

Due nomi sono conosciuti anche per un passato in Europa e in Italia. Si tratta di Layvin Kurzawa, terzino ex Psg e Monaco, e Marco Van Ginkel, centrocampista ex Milan e Psg.

Gli altri sono Tomas Vaclik, Osman Kakay, Sidoine Fogning, Vitalyi Lystsov, Steven Vitoria, Moussa Koné e Gboly Ariyibi.

