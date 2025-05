La Kings League rilascia una propria dichiarazione in seguito a quanto successo tra Blur, Fedez e non solo

In occasione dei quarti di finale playoff di Kings League Lottomatica.sport Italy, più precisamente verso la fine dell’incontro tra Boomers e Stallions, sfida valida per la qualificazione al Mondiale di Parigi, si sono scaldati gli animi.

Prima l’ingresso in campo di Federico Lucia, in arte Fedez, per protestare con il direttore di gara per un presunto fallo di mano non sanzionato. Poi un’invasione di campo generale da parte dei vari componenti delle squadre, di cui si è capito ben poco.

Tra le altre cose, anche un faccia a faccia tra Blur e Fedez, presidenti delle rispettive squadre, poi divisi da Leonardo Bonucci e non solo.

Ora, all’indomani delle spiegazioni e dei chiarimenti dei diretti interessati sui propri canali social e delle varie multe e squalifiche comminate (QUI I DETTAGLI), è arrivata anche una nota da parte dell’organizzazione di Kings League Italia, in cui si rende nota un’indagine interna approfondita per vederci chiaro sulla questione.

Kings League: “L’obiettivo è un ambiente positivo”

Riportiamo dunque la nota integrale da parte di Kings League Italia, apparsa sul portale della competizione ideata da Gerard Piqué, in merito a quanto accaduto nella giornata di sabato 10 maggio 2025 alla Fonzies Arena durante la partita tra i Boomers di Fedez e gli Stallions di Blur.

“Kings League è pienamente consapevole della serie di eventi accaduti lo scorso sabato, nella serata in cui si sono disputati i playoff di Kings League Lottomatica.sport Italy, e sta conducendo un’indagine interna approfondita. Fino al completamento della stessa, e al fine di garantire l’integrità dell’intero processo, Kings League non rilascerà ulteriori dichiarazioni“.

“Kings League ha come obiettivo quello di favorire sempre un ambiente positivo, incentrato su una sana competizione e su uno spettacolo sportivo piacevole. Ci si aspetta, inoltre, che tutti i giocatori, gli staff delle squadre, i presidenti e il personale della lega mantengano questo impegno con piena responsabilità“.