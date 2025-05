Atmosfera infuocata ai playoff di Kings League Italia: succede di tutto tra Stallions e Boomers

Un cantante e uno streamer faccia a faccia, separati da un ex capitano della Juventus e della Nazionale italiana. No, non stiamo delirando. È così che si è conclusa la giornata dedicata ai quarti di finale playoff di Kings League Italia, nel big match tra Stallions e Boomers.

I protagonisti di quella che è stata una rissa sfiorata sono Fedez, noto rapper e imprenditore, presidente dei Boomers, e Blur, seguitissimo streamer e volto degli Stallions.

La situazione è degenerata in pieno recupero a fine gara, in seguito a un gol degli Stallions non accolto di buon grado dai Boomers, per un presunto fallo a inizio azione.

Nel giro di pochi attimi, i due presidenti si sono trovati faccia a faccia prima in campo e poi nuovamente sugli spalti. A provare a fare da paciere, tra gli altri, anche Leonardo Bonucci, nuova wild card dei Boomers che ha provato a calmare il proprio presidente.

Cos’è successo nel recupero tra Stallions e Boomers

Dietro alle tensioni tra i due presidenti c’è stata una partita rimasta in bilico fino alla fine. A inizio recupero, i Boomers erano avanti per 3-2 e c’erano già state polemiche dalla postazione di Fedez per un gol su rigore annullato a Lo Faso, per un presunto doppio tocco al momento del tiro. La situazione è poi degenerata, quando gli Stallions sono passati avanti col gol di Stojkovic, che valeva doppio essendo nei 2′ finali del secondo tempo.

Tra le proteste dei suoi, anche Fedez è sceso in campo, venendo subito raggiunto da Blur. I due presidenti sono stati così separati e riportati sugli spalti, dove il litigio però non si è fermato. “Questo è pazzo, dategli un calmante“, è stato il commento dello streamer, con Fedez che però non è stato più carino: “La prossima volta ti tiro una sberla in faccia“.

Kings League, Fedez e i Boomers al Mondiale per Club

Anche in Kings League, però, oltre allo show sugli spalti c’è il campo, che alla fine ha dato ragione ai Boomers. All’ultimo respiro è stato Lo Faso a regalare la vittoria ai suoi. Un altro rigore, questa volta trasformato. Ancora una volta il gol valeva doppio e ha portato il risultato sul 5-4 finale.

Saranno i Boomers, così, ad andare a Parigi per disputare la Kings World Cup Clubs, il Mondiale per Club dell’universo Kings League. Inoltre, la squadra di Fedez avanza alla final four italiana, dove incontrerà la FC Zeta in semifinale.