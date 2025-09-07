Blanuta e il caso dei messaggi filorussi: la ricostruzione

Il nuovo attaccante della Dinamo Kiev Vladislav Blanuta nel mirino dei tifosi per presunti messaggi filorussi: il messaggio del giocatore.

La Dinamo Kiev ha un nuovo centravanti, ma l’annuncio si è trasformato in poche ore in un caso spinoso. Vladislav Blanuta, attaccante moldavo classe 2002, ex promessa del Pescara e reduce da una stagione positiva al Cluj con 12 gol e 4 assist, è arrivato per raccogliere l’eredità di Vladyslav Vanat, passato al Girona negli ultimi giorni di mercato. Ma a Kiev l’accoglienza non è stata delle più calorose.

Il giocatore, naturalizzato romeno ma nato da padre russo, è stato subito messo sotto la lente dai tifosi, che hanno iniziato a scandagliare i suoi profili social. Nel giro di poche ore sono circolati video TikTok in cui Blanuta parlava in russo insieme alla moglie, un dettaglio che è bastato ad accendere i sospetti in un Paese dove calcio e politica, ormai da quasi quattro anni, viaggiano su binari strettamente intrecciati.

Sui social non sono mancati insulti e accuse pesanti, al punto da trasformare il malumore in una vera e propria contestazione. La frangia ultrà dei White Boys ha rilanciato un video in cui alcuni tifosi giocavano a freccette utilizzando il volto del calciatore come bersaglio, accompagnando il gesto con messaggi minacciosi. Una situazione che ha spinto la Dinamo a correre ai ripari, diffondendo video ufficiali con le parole del nuovo acquisto: il giocatore ha spiegato che: “Cari ucraini, sono orgoglioso di giocare in Ucraina per il grande club Dynamo Kiev. Gloria agli eroi, gloria all’Ucraina. L’Ucraina vincerà”.

Blanuta si è presentato ai tifosi dichiarando orgoglio per la maglia della Dinamo e ribadendo la propria vicinanza all’Ucraina. Nonostante i messaggi distensivi, però, il sentimento diffuso tra la tifoseria resta di diffidenza: il giocatore ha chiesto la cessione al presidente, preoccupato per la sua incolumità e quella della sua famiglia. Si sta comunque provando a ricucire la situazione, con Banuta che era ignaro di tutto.