Verona, si continua a lavorare per Biraghi: la situazione

L’Hellas Verona continua a lavorare per Biraghi: le ultime

L’obiettivo dell’Hellas Verona per chiudere il mercato resta Cristiano Biraghi.

Il terzino, ormai ex capitano della Fiorentina, è da tempo fuori dal progetto della squadra di Raffaele Palladino e, di conseguenza, in uscita.

I gialloblù continuano a lavorare per farlo arrivare, indipendentemente dall’inserimento di Davide Faraoni nell’operazione, che potrebbe tornare a Firenze dopo averci già giocato in prestito negli ultimi sei mesi della scorsa stagione.

Non è l’unico intreccio di mercato tra Fiorentina e Verona. I viola potrebbero infatti provare a prendere Daniele Ghilardi, eventualmente anche tenendolo in prestito a Verona in caso di permanenza in rosa di Comuzzo.