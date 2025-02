Napoli, esordio per Billing contro il Como: il motivo dietro la scelta di Conte

Antonio Conte si affida alla freschezza di Billing dal primo minuto per Napoli-Como.

Antonio Conte sorprende tutti nella scelta della formazione ufficiale del Napoli per la gara contro il Como al Sinigaglia.

Fuori Zambo Anguissa, in diffida e di conseguenza a rischio per lo scontro diretto scudetto contro l’Inter della prossima settimana, e dentro Billing.

Un oggetto quasi misterioso fino a questo momento visto che si tratta dell’esordio assoluto del centrocampista arrivato in questa finestra di mercato invernale. Il motivo della scelta di Conte? Le caratteristiche simili in parte ad Anguissa, in grado di garantire al centrocampo quell’apporto in entrambe le fasi per contrastare la qualità del palleggio del Como.

“Billing? Scelta per cercare di andare ad ampliare un po’ la possibilità di intervenire sui giocatori che non hanno giocato. Ha raggiunto una buonissima condizione fisica. Il fattore Anguissa è relativo. Questa è un’opportunità per valorizzare tutti i calciatori che abbiamo, tenendo conto che veniamo qui per fare una grande partita e ottenere il massimo”, ha spiegato così Conte nel pre partita ai microfoni di DAZN.

Le parole di Conte in conferenza stampa su Billing

In conferenza stampa Antonio Conte aveva così commentato il periodo di ambientamento di Billing in Italia due settimane fa: “Sta entrando nella metodologia, per tantissime problematiche questa settimana siamo riusciti a organizzare una partita col Giugliano e per la prima volta l’ho visto in partita. Sta entrando nella nostra idea di calcio, è un ragazzo serio”.

Ora la sua grande chance dal primo minuto, contro il Como.