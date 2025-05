Le rivelazioni di Jaka Bijol, difensore dell’Udinese, sul suo futuro in bianconero

Dopo il suo arrivo dallo Spartak Mosca, Jaka Bijol è da subito diventato un punto fermo dell’Udinese. Che sia a centrocampo (in caso di emergenza) o in difesa, difficilmente Kosta Runjaić rinuncia al calciatore sloveno.

In Serie A, Bijol ha partecipato a 89 partite, di cui 33 solo nel campionato che sta volgendo al termine. Nella 38esima giornata, l’Udinese affronterà in casa la Fiorentina.

Ma quella contro la Viola potrebbe essere l’ultima partita in bianconero di Bijol, come da lui rivelato in un’intervista a TeleFriuli: “Non mi vedo ancora in bianconero. Vorrei fare uno step avanti, vorrei crescere ancora“.

Preferenze tra In Italia o estero? “Vediamo come vanno le cose“.