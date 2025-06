Jaka Bijol è un nuovo giocatore del Leeds: il difensore arriva dall’Udinese

È durata 3 anni l’esperienza in Italia di Jaka Bijol, arrivato all’Udinese nell’estate del 2022. Il difensore sloveno classe 1999 è riuscito subito a imporsi in bianconero, raccogliendo un buon minutaggio in tutte le competizioni disputate.

Nella Serie A appena terminata, l’ex CSKA Mosca ha preso parte a ben 34 partite, giocandole tutte dal 1′. Questo significa che ha saltato solamente 4 gare di campionato, dimostrandosi affidabile e costante.

Ora Bijol saluta l’Italia: ad attenderlo c’è un nuovo capitolo in Premier League con la maglia del Leeds. L’Udinese ha salutato il calciatore con il seguente comunicato: “Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive di Jaka Bijol al Leeds United“.

Prosegue: “Il difensore lascia il club dopo 3 stagioni e 95 presenze con 5 gol in cui si è consacrato come uno dei migliori difensori del panorama italiano ed europeo diventando anche un cardine della nazionale slovena. A Jaka il ringraziamento per la professionalità e la dedizione ai nostri colori sempre dimostrate e un grande in bocca al lupo per l’avventura in Premier League“.