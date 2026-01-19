Alla scoperta di Justin Bijlow, nuovo portiere del Genoa.

Il Genoa ha scelto Justin Bijlow come nuovo portiere. Il club rossoblù punta sull’olandese classe 1998, reduce dalla lunga esperienza al Feyenoord, squadra in cui ha trascorso praticamente tutta la sua carriera. Bijlow arriva a titolo definitivo con un piccolo indennizzo: il suo contratto con il club di Rotterdam era infatti in scadenza a giugno. Un’operazione che permette al Genoa di aggiungere esperienza internazionale e qualità tra i pali.

Nato calcisticamente all’Erasmus MC e cresciuto a Rotterdam-Ovest, Justin Bijlow è entrato giovanissimo nel settore giovanile del Feyenoord, compiendo tutta la trafila fino alla prima squadra. Il 13 agosto 2017, a 19 anni, fa il suo esordio ufficiale al De Kuip nella vittoria per 2-1 contro il Twente.

Bijlow diventa il primo portiere del Feyenoord, indossando la maglia numero 22. Un traguardo speciale per chi, prima ancora di essere calciatore, era stato tifoso sugli spalti insieme al padre Willem e al fratello Joel.

Justin Bijlow, un prodotto del Feyenoord per il Genoa

Il legame con il Feyenoord è infatti una questione di famiglia. Il padre Willem Bijlow, imprenditore edile, segue il club da anni in Olanda e in Europa. Anche il fratello maggiore Joel ha fatto parte del vivaio del Feyenoord, arrivando ad allenarsi con la prima squadra ai tempi di Gertjan Verbeek, accanto a giocatori come Giovanni Van Bronckhorst, Denny Landzaat e Roy Makaay.

“Da bambino lo ammiravo, volevo giocare per il Feyenoord proprio come lui”, raccontava Bijlow in un’intervista del 2018. La carriera di Joel si è poi interrotta prematuramente per gravi problemi al ginocchio, ma il debutto di Justin in prima squadra ha rappresentato anche la realizzazione del sogno del fratello: “Quando ho debuttato, il suo sogno si è in un certo senso avverato. È orgoglioso di me. Proprio come tutta la mia famiglia”.

Il ricordo più bello, i numeri e l’ostacolo infortuni

Tra i momenti più significativi della sua carriera c’è lo Johan Cruijff Shield del 2018, quando PSV e Feyenoord si affrontarono in una finale ricca di tensione. La sfida si decise ai calci di rigore, con il Feyenoord vincitore grazie anche alle parate decisive di Bijlow. Un ricordo che il portiere olandese ha sempre custodito con emozione: “Avevo solo 18 o 19 anni all’epoca. È stato un ricordo bellissimo”.

Con la maglia del Feyenoord, Bijlow ha collezionato 152 presenze ufficiali, con 55 clean sheet. Nel suo palmarès figurano la Eredivisie 2022/23, una Johan Cruijff Schaal e una Coppa d’Olanda.

Negli ultimi anni la sua carriera è stata condizionata da alcuni infortuni: frattura del polso, problemi al polpaccio e al ginocchio lo hanno costretto ai box. Nella stagione 2024/25 ha perso progressivamente il posto a favore di Timon Wellenreuther, finendo spesso in panchina.

Le caratteristiche tecniche e la Nazionale

Alto 188 centimetri, Bijlow è un portiere che abbina rapidità di riflessi, potenza e grande sicurezza tra i pali. Come punti di riferimento ha sempre indicato i connazionali Jasper Cillessen e Kenneth Vermeer. Il suo debutto con la Nazionale maggiore dei Paesi Bassi è arrivato il 1° settembre 2021 nel match contro la Norvegia, prima di collezionare ulteriori presenze anche in UEFA Nations League.

Il trasferimento in Serie A rappresenta per Justin Bijlow una nuova opportunità di rilancio. Il portiere olandese cerca continuità, fiducia e spazio dopo qualche mese complicato, e il Genoa scommette su un profilo di esperienza internazionale, motivato e desideroso di tornare protagonista.

A cura di Rosa Monopoli