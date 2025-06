Sampdoria-Salernitana, biglietti acquistati con nomi inventati: cosa è successo

Lo scenario che si è creato in occasione della vendita dei biglietti per la gara d’andata dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana.

Sampdoria-Salernitana è iniziata in uno scenario molto particolare. La società blucerchiata ha messo in vendita nella giornata di ieri, mercoledì 11 giugno, i tagliandi validi per la gara d’andata dei playout di Serie B.

Quel che è accaduto dopo, però, ha dell’incredibile: i tifosi del Genoa hanno iniziato ad acquistare il maggior numero di biglietti. Il fine? Uno solo: disertare lo stadio Luigi Ferraris per la partita contro la Salernitana.

La particolarità di questa iniziativa è stata l’utilizzo da parte dei tifosi genoani di nomi inventati. Alcuni sono stati quelli di Diego Milito, Franco Scoglio, Michele Misseri, Alberto Stasi, Max Ferrero.

La Sampdoria, però, ha subito preso le contromisure annullando l’acquisto dei biglietti sospetti e comunicando che “i trasgressori sono perseguibili per legge e possono essere segnalati alle autorità competenti”