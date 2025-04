Si avvicinano le finali delle competizioni UEFA: ecco tutti i prezzi dei biglietti per assistere alle partite

Manca sempre meno alle tre finali delle competizioni UEFA maschili per club: la vendita dei biglietti è già iniziata, esclusivamente, su UEFA.com/tickets e durerà fino all’11 aprile.

Come ha sottolineato la UEFA, i tifosi delle squadre partecipanti e il pubblico più in generale avranno a disposizione la maggior parte dei biglietti. I biglietti per il pubblico in generale non saranno venduti in base all’ordine di arrivo, ma tramite una lotteria che aprirà dopo la conclusione del periodo di candidatura”.

E ancora. “I biglietti disponibili nella categoria più conveniente, ‘Fans First ‘, saranno riservati esclusivamente ai tifosi dei club che giocano nelle tre finali maschili.

Questa iniziativa in corso evidenzia l’impegno della UEFA nel collaborare con i club europei e le organizzazioni dei tifosi per garantire che gli eventi di punta del calcio europeo rimangano accessibili e convenienti per i tifosi”.

Finali UEFA, ecco i prezzi dei biglietti

Per la finale di UEFA Conference League le fasce di prezzo saranno: Fans First €25, categoria 3 €45, categoria 2 €140 e categoria 1 €190. Diverso il discorso per quanto riguarda la finale di UEFA Europa League: Fans First €40, categoria 3 €65, categoria 2 €160 e categoria 1: €240

Per la finale più attesa, ovvero quella di UEFA Champions League che si disputerà a Monaco di Baviera il 31 maggio, i prezzi sono: Fans First €70, categoria 3 €180, categoria 2 €650 e categoria 1 €950.