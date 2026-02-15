Avellino, Biancolino verso l’esonero: fatale la terza sconfitta consecutiva

Esonero praticamente deciso in casa Avellino, Raffaele Biancolino sempre più vicino a lasciare la panchina

La panchina di Raffaele Biancolino è ormai a un passo dal cambio. Dopo la terza sconfitta consecutiva, in casa Avellino si va verso la decisione di sollevare l’allenatore dall’incarico.

La dirigenza biancoverde si è già messa al lavoro per individuare il sostituto, valutando diversi profili con esperienza nella categoria.

Il nome che nelle ultime ore ha guadagnato maggiore forza è quello di Guido Pagliuca, considerato un candidato concreto per raccogliere l’eredità e provare a rilanciare immediatamente la squadra.

In lista restano monitorati anche Fabio Caserta e Fabio Pecchia. Le prossime ore saranno decisive per capire tempi e modalità dell’eventuale cambio in panchina. L’Avellino, reduce da un momento estremamente delicato, vuole invertire subito la rotta e rilanciare le proprie ambizioni attraverso una nuova guida.