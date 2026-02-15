Questo sito contribuisce all'audience di

Avellino, Biancolino verso l’esonero: fatale la terza sconfitta consecutiva

Gianluca Di Marzio 15 Febbraio 2026
Biancolino dopo il diverbio con il tifoso dell'Avellino
Biancolino (Avellino) IMAGO

Esonero praticamente deciso in casa Avellino, Raffaele Biancolino sempre più vicino a lasciare la panchina

La panchina di Raffaele Biancolino è ormai a un passo dal cambio. Dopo la terza sconfitta consecutiva, in casa Avellino si va verso la decisione di sollevare l’allenatore dall’incarico.

La dirigenza biancoverde si è già messa al lavoro per individuare il sostituto, valutando diversi profili con esperienza nella categoria.

Il nome che nelle ultime ore ha guadagnato maggiore forza è quello di Guido Pagliuca, considerato un candidato concreto per raccogliere l’eredità e provare a rilanciare immediatamente la squadra.

In lista restano monitorati anche Fabio Caserta e Fabio Pecchia. Le prossime ore saranno decisive per capire tempi e modalità dell’eventuale cambio in panchina. L’Avellino, reduce da un momento estremamente delicato, vuole invertire subito la rotta e rilanciare le proprie ambizioni attraverso una nuova guida.