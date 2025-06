Monza, Bianco è il nuovo allenatore: è ufficiale

Ufficiale una nuova panchina in Serie B per la prossima stagione: il Monza, dopo la retrocessione, ripartirà con un profilo diverso.

Paolo Bianco è il nuovo allenatore del Monza.

Come abbiamo raccontato, dopo l’ultimo posto in Serie A e la conseguente retrocessione diretta in B, i biancorossi hanno deciso di non proseguire con Alessandro Nesta e andare alla ricerca di un profilo diverso.

Ecco quindi che le ricerche sono andate nella direzione dell’allenatore che ha guidato il Frosinone nella seconda parte di stagione.

Ufficiale la decisione, di seguito il comunicato.

Il comunicato del Monza

Il comunicato del club brianzolo: “AC Monza comunica che dal 1/7/25 Paolo Bianco sarà il nuovo allenatore della Prima Squadra biancorossa, con un contratto biennale e rinnovo automatico per un’altra stagione al raggiungimento di determinate condizioni”.