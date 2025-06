Il Monza ha scelto il suo nuovo allenatore

Sarà Paolo Bianco l’allenatore a cui si affiderà il Monza per ripartire dopo la retrocessione in Serie B.

Come vi avevamo anticipato, l’ex collaboratore di Roberto De Zerbi e Massimiliano Allegri era in pole su Mignani e Pagliuca (che è vicino all’Empoli).

Bianco ha concluso la sua stagione proprio in Serie B alla guida del Frosinone, con cui è riuscito a raggiungere la salvezza dopo essere subentrato per le ultime 12 di campionato.

Nella serie cadetta aveva già guidato il Modena nella passata stagione. Ora sostituirà Nesta sulla panchina dei brianzoli.

La carriera di Bianco

Sarà quindi Paolo Bianco a sostituire Alessandro Nesta alla guida del Monza nella prossima stagione. Il suo compito sarà quello di far ripartire la squadra dopo la retrocessione in Serie B, categoria nella quale ha già allenato nelle ultime due stagioni con Frosinone e Modena. Quest’anno ha portato il Frosinone alla salvezza (complice la penalizzazione inflitta al Brescia) dopo essere stato chiamato in corsa.

Prima da queste due esperienze aveva ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico con due colleghi del calibro di Massimiliano Allegri, con cui ha trascorso un anno alla Juventus, e di Roberto De Zerbi, con cui ha condiviso le esperienze al Sassuolo e allo Shakhtar. Ancora prima aveva allenato Sicula Leonzio e Siracusa in Serie C.