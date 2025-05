Bianchessi: “Ci siederemo con Galliani per creare un Monza forte e vincente”

Le parole di Mauro Bianchessi, direttore sportivo del Monza, dopo l’aritmetica retrocessione in Serie B

Si attendeva solo l’ufficialità, ma ora è aritmetica la retrocessione del Monza in Serie B dopo tre stagioni in massima serie. Fatale la sconfitta in casa contro l’Atalanta, che si è imposta per 2-0 grazie a una doppietta di De Ketelaere e ai gol di Lookman e Brescianini.

Al termine della partita, il direttore sportivo dei biancorossi, Mauro Bianchessi, ha commentato la gara e la stagione dei suoi ai microfoni di DAZN. Il direttore sportivo ha esordito così: “Ci siederemo con Galliani per programma la prossima Serie B e creare un Monza forte e vincente. Difficile da capire le motivazioni e la qualità della rosa. Dico ai tifosi: non possono cancellare quanto abbiamo costruito negli ultimi anni”.

Per poi proseguire: “Difficile tenere i giocatori che sono richiesti da squadre che fanno la Champions League. Abbiamo provato di tutto, anche cambiando l’allenatore: la squadra si è sempre impegnata. Non mi era mai capitata una cosa del genere: provate a togliere 7 giocatori a tutte le squadre e vedete come va.

E sulla stagione che sarà: “Sarà importante avere giocatori forti e motivati. Ma ora è prematuro fare dei commenti e analisi di questo tipo. Quando si cade bisogna avere la forza di rialzarsi: tutto questo non cancella ciò che abbiamo fatto negli anni passati”.