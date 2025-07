È ufficiale: Sam Beukema è un nuovo giocatore del Napoli

Dopo una lunga trattativa, adesso è arrivata l’ufficialità: Sam Beukema è un nuovo giocatore del Napoli.

Il difensore olandese arriva dal Bologna per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Al suo posto, il club rossoblù si è mosso sul mercato per portare in squadra il difensore ceco Martin Vitik.

L’acquisto di Beukema rappresenta un innesto importante per Antonio Conte, che andrà così ad arricchire e rinforzare il proprio reparto difensivo.

Di seguito, la nota del club azzurro sull’ufficialità del calciatore olandese.

Beukema è un nuovo calciatore del Napoli: è ufficiale

Come si legge in un comunicato ufficiale del Napoli: “La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Sam Beukema dal Bologna FC 1909”.