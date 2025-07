Napoli, Beukema: “Sento Ndoye tutti i giorni, mi piacerebbe continuare a giocare con lui”

Il nuovo difensore del Napoli Sam Beukema si è presentato in conferenza stampa. Tra le sue parole anche un accenno al suo vecchio compagno di squadra Ndoye.

Beukema ha parlato della sua nuova esperienza che ha avuto inizio da alcuni giorni al Napoli. Tra le sue dichiarazioni anche un riferimento a Ndoye, suo compagno di squadra ai tempi del Bologna: “Parlo sempre con Ndoye, ci sentiamo tutti i giorni dopo gli allenamenti. Di cosa parliamo? Di quello che parlano i migliori amici di solti…certo che mi piacerebbe giocare con lui, mi piace sempre andare in campo con i miei amici, ma non so cosa farà lui il prossimo anno”