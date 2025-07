Le ultime novità sulla trattativa tra il Bologna e il Napoli

Il Napoli continua a lavorare sul calciomercato in entrata. Per la difesa, come noto, il nome è quello di Beukema del Bologna. Con il club azzurro che aveva offerto 30 milioni più due di bonus.

Il club rossoblu ha rilanciato: chiede 31 milioni più tre di bonus. La trattativa, dunque, va a oltranza.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO