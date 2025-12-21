Niente allenamento per Sam Beukema: il difensore ha riportato un trauma contusivo al piede

Non arrivano buone notizie per il Napoli di Antonio Conte in vista della finale di Supercoppa Italiana contro il Bologna, in programma per lunedì 22 dicembre.

Sam Beukema, infatti, non parteciperà alla seduta di allenamento di domenica 21 dicembre per un trauma contusivo al piede riportato nel corso della sessione di sabato.

Pessima notizia per gli azzurri alla vigilia della gara contro i rossoblù. Il Napoli deve fare i conti anche con altre assenze e non avrà a disposizione nemmeno De Bruyne, Anguissa, Meret e Gilmour.