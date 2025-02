Le parole di Sam Beukema, difensore centrale del Bologna, rilasciate in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

Il Bologna di Vincenzo Italiano è una delle protagoniste di questa stagione di Serie A 2024/25. L’ex allenatore della Fiorentina ha saputo cambiare tutto senza cambiare niente, garantendo prestazioni e risultati anche dopo l’addio dai rossoblù di Thiago Motta.

Una stagione che si preannunciava difficile sta invece regalando grandi soddisfazioni. Una su tutte il campionato, in cui il Bologna si trova all’ottavo posto in classifica a quota 38 punti (gli stessi del Milan, con una partita in meno rispetto alle squadre in testa).

In Champions League i rossoblù hanno chiuso con due pareggi e una vittoria la prima fase della competizione, che non sono però bastati a conquistare un posto nelle prime 24. In Coppa Italia, invece, il cammino continua con Italiano e i suoi che hanno vinto a Bergamo i quarti di finale contro l’Atalanta e aspettano in semifinale la vincente di Juventus-Empoli.

Uno dei protagonisti di questa prima parte abbondante di stagione è Sam Beukema, difensore centrale. Tra corteggiamenti in Italia di Inter e Juventus alla sua esperienza in Emilia, il classe 1998 olandese si è raccontato alla Gazzetta dello Sport.

Beukema: “A mio padre-agente dico: quando c’è qualcosa di concreto parliamone”

Beukema parla del suo inizio nel mondo del calcio: “Giocavo negli Eagles. Mi dissero che non avevano fiducia in me, mi invitarono anche a cambiare aria o restare col minimo dello stipendio. Rimasi. Poco alla volta guadagni fiducia, qualcuno si infortunò e trovai le giuste occasioni: e feci diversi gol. Da lì iniziò”. Sulla possibilità di lasciare Bologna ha affermato: “Mio papà è il mio agente assieme a un’altra persona, a loro ho sempre detto: quando c’è qualcosa di concretissimo, parliamone. Sennò, niente. Ecco: non ne abbiamo mai parlato di mercato ma ripeto, io sono innamorato di Bologna, una città speciale, gente educata e tifosi passionali. Sarà che ho vissuto tante estati da piccolo a Riccione, lì abbiamo un appartamento: di questo territorio mi piace tutto”.

Sulla stagione che sta disputando ha continuato: “La Champions ci ha dato l’intensità da tenere. Quando, dopo aver giocato in Champions, ci siamo rimessi in campionato, abbiamo sempre tenuto un ritmo continuo, tosto. Poi a volte non sempre ti riesce tutto, ma se in A porti l’intensità della Champions hai più probabilità di vincere”.

