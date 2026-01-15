Questo sito contribuisce all'audience di

Il Besiktas può accelerare per Lucca: serve prima la cessione di Abraham

Gianluca Di Marzio 15 Gennaio 2026
Lorenzo Lucca (IMAGO)
Lorenzo Lucca (IMAGO)

Il Besiktas si è interessato a Lucca nelle ultime ore ed è pronto ad accelerare: i turchi aspettano prima la cessione di Abraham

Il mercato del Napoli può sbloccarsi da un momento all’altro. Gli azzurri, che possono fare operazioni solamente a saldo zero, hanno chiesto informazioni al Fenerbahce per En-Nesyri, ma devono prima cedere uno tra Lucca e Lang.

E in questo senso, nelle ultime ore il Besiktas ha mostrato grande interesse per il primo, che potrebbe così lasciare la Campania dopo pochi mesi dal suo arrivo.

I turchi sono pronti ad accelerare per la punta ex Udinese, ma devono prima definire la cessione di Abraham all’Aston Villa: può nascere così un triangolo di mercato.

A quel punto, il Besiktas potrà spingere con il Napoli per Lucca, provando anche a convincere il giocatore ad accettare la destinazione.