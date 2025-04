Besiktas, Immobile vuole rimanere in Turchia

La volontà di Ciro Immobile sul suo futuro al Besiktas dopo le voci delle ultime ore.

Nonostante gli 11 gol in campionato, nelle ultime ore circolano voci sul possibile addio di Ciro Immobile al Besiktas.

Dure anche le parole dell’attuale presidente del club durante il consiglio di amministrazione.

Serdal Adalı ha commentato: “Lo dico apertamente: Ciro Immobile se ne andrà a fine stagione. L’argomento è chiuso. Non c’è stata alcuna richiesta ufficiale di proroga e non ci sarà“.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, parlando anche con l’entourage del giocatore, però la volontà del classe ’90 è di rimanere ancora per un anno in Turchia, ovvero fino alla fine del contratto.

Besiktas, le parole di Immobile

L’attaccante italiano ha voluto precisare sui profili social: “La maglia del Beşiktaş ha per me un significato davvero profondo. Lo scorso luglio sono arrivato a Istanbul con grande entusiasmo e felicità. Sono motivato per il resto della stagione e ancora più motivato per l’anno prossimo“.

Immobile ha proseguito: “Far parte di un club così storico e prestigioso mi dà ogni giorno una motivazione in più. Il mio unico desiderio è lottare per il Beşiktaş e rappresentare al meglio questa maglia“.