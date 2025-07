Udinese, Bertola: “Sto meglio fisicamente, felice che ci siano alte aspettative”

Le parole di Nicolò Bertola, nuovo acquisto dell’Udinese arrivato in bianconero dallo Spezia dopo una stagione da protagonista in Serie B

Una delle principali novità di mercato in casa Udinese si chiama Nicolò Bertola. Difensore classe 2003, è arrivato in bianconero dopo una stagione da protagonista allo Spezia in Serie B, con cui ha collezionato 29 presenze complessive, condite da tre gol e due assist.

Il nuovo acquisto della società friulana ha esordito ai microfoni di Sky Sport parlando del suo ambientamento con la nuova maglia: “Si vede che qui c’è attaccamento“.

L’ex difensore dello Spezia ha proseguito parlando delle sue condizioni fisiche: “Sto meglio, sto iniziando ad aumentare i ritmi. Felice che ci siano aspettative e spero di ripagarle“.

Nicolò Bertola ha concluso parlando del rapporto con Runjaic: “Allenatore e staff non transigono nulla, ti fanno lavorare dalla mattina alla sera e ti danno tutto il necessario per diventare giocatore”