Le parole del giocatore del Manchester City

“So esattamente cosa farò, ma non è il momento di concentrarmi su questo” ha parlato così Bernardo Silva, centrocampista del Manchester City, a poche ore dalla gara contro il Monaco, sua ex squadra.

Il portoghese ha parlato della fascia da capitano e non solo: “Devo fare del mio meglio, riportare il club al suo posto. Abbiamo avuto molti capitani che se ne sono andati, ma spetta a chi ha più esperienza trasmettere ciò ai giovani”.

Da un centrocampista all’altro. Il Manchester City, nei mesi scorsi, ha salutato Kevin De Bruyne. Ma l’allenatore degli inglesi, Pep Guardiola, guarda al presente e alla sua attuale rosa

“È un giocatore straordinario, così intelligente e sveglio – dice lo spagnolo facendo riferimento a Bernardo Silva – . Può giocare in tantissimi ruoli. Siamo davvero felici di averlo”.