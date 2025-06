Corradi saluta la Nazionale: “8 anni di amore e di passione”

Bernardo Corradi, Italia (Imago)

Dopo 8 anni di servizio Bernardo Corradi ha salutato la Nazionale: lo aspettano il Milan e Massimiliano Allegri

Nuova avventura per Bernardo Corradi, che dopo 8 lunghi anni al servizio delle nazionali giovanili dell’Italia farà parte dello staff di Massimiliano Allegri al Milan.

Il 49enne sarà uno dei nuovi collaboratori tecnici del neo allenatore rossonero, che lo ha scelto dopo quanto di buono fatto con le selezioni azzurre.

Dall’Under16 all’Under20, prima nei panni di vice sotto la guida di Nunziata e Guidi, poi diventando primo allenatore a tutti gli effetti, ottenendo ottimi risultati e facendo emergere diversi giovani interessanti del panorama calcistico italiano.

Adesso però Corradi ha scelto una nuova strada e ha deciso di lasciare la Nazionale, non prima di salutare con un lungo messaggio sui propri profili social.

Italia, il saluto di Corradi

Il selezionatore dell’Under20 ha pubblicato sul proprio Instagram un video con all’interno le foto-ricordo della sua lunga avventura in azzurro, aggiungendo come didascalia il messaggio d’addio: “È qualche giorno che penso a come riuscire a tradurre in parole 8 anni di amore e passione, di lavoro e divertimento, di vittorie e sconfitte, di delusioni e confronti, di crescita e conquiste, di amicizia e tanto altro.

Credo che a volte basti guardare quegli occhi, quei sorrisi, quegli abbracci. Grazie a tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso meraviglioso durante il quale ho avuto l’onore di cantare l’inno nazionale a squarciagola, rappresentando il mio Paese in giro per il mondo. Forza Azzurri…sempre“.