Bernardeschi non è più un giocatore del Toronto: il comunicato

Il Toronto annuncia che Federico Bernardeschi non fa più parte della squadra

Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, nella giornata odierna è arrivata anche l’ufficialità della separazione tra il Toronto e Federico Bernardeschi.

L’ex giocatore della Juventus, lascia il Canada e la MLS dopo 4 stagioni.

Il Toronto ha rilasciato un comunicato ufficiale: “Il Toronto FC ha annunciato oggi che il Club e Federico Bernardeschi hanno raggiunto un accordo per la risoluzione del contratto dell’esterno. Il Toronto FC ha utilizzato una delle due clausole di rescissione del contratto garantito dal Club per Bernardeschi. Dopo un confronto interno con Federico, eravamo concordi nel ritenere che fosse il momento giusto per separarci”, ha dichiarato il direttore generale del Toronto FC, Jason Hernandez. Vorremmo ringraziare Fede per il suo contributo al Toronto FC negli ultimi tre anni e gli auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della sua carriera”.