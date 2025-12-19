Bologna, infortunio alla clavicola per Federico Bernardeschi

Brutte notizie per Vincenzo Italiano e il suo Bologna, Federico Bernardeschi è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio

Brutte notizie per il Bologna durante la semifinale di Supercoppa contro l’Inter.

Poco dopo il gol del pareggio di Orsolini, infatti, Federico Bernardeschi ha rimediato un infortunio alla clavicola.

Il giocatore si è accasciato al suolo dolorante e dopo un primo momento in cui sembrava volesse proseguire, si è provveduto al cambio.

Al suo posto è entrato Rowe. Nei prossimi giorni si capirà l’entità dell’infortunio e gli eventuali tempi di recupero.

I prossimi impegni del Bologna

L’infortunio di Bernardeschi arriva in un momento molto importante per la stagione del Bologna. La squadra di Italiano, infatti, sarà impegnata in 4 partite in 12 giorni contro: Sassuolo, Inter, Atalanta e Como.

Nei prossimi giorni si capirà quante partite dovrà saltare l’esterno italiano e l’effettiva entità dell’infortunio.