Domani Federico Bernardeschi sarà in Italia: lo aspetta il Bologna

Federico Bernardeschi si prepara al ritorno in Italia dopo la fine dell’esperienza con il Toronto: lo aspetta il Bologna

Federico Bernardeschi si prepara a tornare in Serie A: nella giornata di domani 18 luglio, l’ex Juventus e Fiorentina sarà in Italia. Lo aspetta il Bologna, che ha chiuso l’accordo con il classe ’94.

Il calciatore originario di Carrara ha chiuso l’esperienza con la maglia del Toronto dopo tre anni dal suo arrivo in MLS, in cui ha raccolto 99 presenze condite da 26 gol e 16 assist.

In Serie A, invece, Bernardeschi ha giocato 206 partite totali, segnando 22 reti. Inoltre, il classe ’94 si è laureato per tre volte campione d’Italia con la maglia della Juventus, riuscendo a mettere nella sua bacheca personale la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana per due volte, oltre all’Europeo nel 2021.