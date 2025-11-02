Il Parma approccia bene la partita e alla prima occasione trova il vantaggio contro il Bologna con Bernabé

Gol lampo al Tardini: il Parma passa in vantaggio alla prima occasione nel derby contro il Bologna.

La firma è quella di Adrian Bernabé, al primo gol stagionale utile a porta i gialloblù avanti per 1-0 dopo appena 13 secondi di gioco.

Lancio lungo di Suzuki per la torre di Benedyczak, abile a lottare nel duello aereo con l’avversario, il pallone poi resta in area e lo stesso polacco lo tocca indietro verso lo spagnolo che con il destro incrocia e batte Skorupski.

È il primo gol del Parma su azione in questa stagione sui cinque totali segnati dai gialloblù, arrivati da situazione di palla inattiva.

Terzo gol più veloce dal 2004-05

Oltre a essere il primo gol su azione del Parma, è anche il terzo più veloce in Serie A dal 2004-05. Quello di Adrian Bernabé dopo 13 secondi, infatti, è il terzo dopo quello di Leao (6” contro i Sassuolo, nel dicembre 2020) e quello di Lozano (9” contro l’Hellas Verona, nel gennaio 2021), come riportato da Opta.