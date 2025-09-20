Palermo, ufficiale l’arrivo di Bartosz Bereszyński
Rinforzo per il Palermo di Filippo Inzaghi: ufficiale l’arrivo di Bartosz Bereszyński. Il terzino era svincolato
Conquistato il primato in classifica, grazie alla vittoria contro il Bari, ecco un rinforzo per il Palermo di Filippo Inzaghi. È ufficiale l’arrivo di Bartosz Bereszyński, rimasto svincolato dopo la fine dell’esperienza con la Sampdoria.
Tanta esperienza per il terzino polacco, che in bacheca conta anche uno Scudetto con il Napoli di Spalletti. Più in generale, il classe ’92 ha collezionato oltre 200 presenze in Serie A e 58 apparizioni con la maglia della Nazionale. Di seguito il comunicato ufficiale del club rosanero.
“Il Palermo FC comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Bartosz Bereszyński, svincolatosi dall’UC Sampdoria. A Bartosz il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero“.