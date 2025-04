Incredibile in Rangers-Bilbao: Berenguer segna, il Var annulla il gol e assegna il rigore, poi sbagliato

Prima il gol annullato per fuorigioco e poi il rigore parato: i momenti dell’ingresso in campo di Berenguer in Rangers-Athletic Bilbao

Incredibile quanto accaduto in Rangers–Athletic Bilbao, gara valida per i quarti di finale di Europa League.

Subentrato al minuto 74 del match al posto di Sancet, Alejandro Berenguer non ha impiegato troppo a lasciare la sua impronta nella partita. Dopo appena 3 minuti, l’ex Torino ha infatti trovato il gol che aveva portato il suo Bilbao sul momentaneo vantaggio. Successivamente però, dopo VAR review da parte del direttore di gara Kovacs, la rete è stata annullata per fuorigioco.

Poco dopo, esattamente al minuto 80, è stato assegnato un calcio di rigore all’Athletic Bilbao. Berenguer si è incaricato della battuta, ma si è fatto ipnotizzare dal portiere degli scozzesi Liam Kelly che ha respinto il pallone facendo rimanere il risultato sullo 0-0.