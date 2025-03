Inter, arriva l’esordio di Berenbruch e Cocchi

Una serata da ricordare per l’Inter e i tifosi nerazzurri. Una serata da ricordare ancor di più per Thomas Berenbruch e Matteo Cocchi.

Quella contro il Feyenoord sarà una partita difficile da dimenticare per i due giovani della Primavera. Per loro, infatti, si tratta dell’esordio assoluto in prima squadra.

Una prima volta indimenticabile: in Champions, agli ottavi e con una qualificazione ai quarti conquistata. Non male.

Lo sognavano da tempo. Diverse le convocazioni di Simone Inzaghi per entrambi. L’esordio è arrivato forse nella notte migliore. Una notte di stelle. Una notte di Champions.

L’Inter festeggia il ritorno ai quarti di finale, dopo l’assenza dello scorso anno con l’eliminazione contro l’Atletico. Una partita speciale. Per Thomas e Matteo, un po’ di più.