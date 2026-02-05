Le parole di Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport

Domenico Berardi, attaccante e capitano del Sassuolo, si è raccontato ai microfoni di Sky Sport.

Dal rapporto con l’allenatore alla Nazionale, passando per la sua carriera interamente trascorsa a Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.

l’intervista è iniziata sulla stagione e sul suo rapporto contro le big, contro cui spesso è stato decisivo: “Abbiamo trascorso un mese difficile ma ne siamo usciti con la vittoria sul Pisa. Mi piace segnare contro tutte le squadre, contro l’Inter ho fatto tanti gol e assist, farne un altro la prossima giornata non sarebbe male”.

Berardi ha poi parlato del suo rapporto con Fabio Grosso: “Il mister è la nostra forza, ha tenuto il gruppo compatto e io cerco di unirmi a lui”.

Le parole di Domenico Berardi

L’attaccante ha poi parlato della sua vita passata a Sassuolo: “Essere una bandiera di questo club è motivo di orgoglio, sono legato a questi colori e ringrazierò a vita la famiglia Squinzi e Carnevali”.

Infine ha aggiunto sulla Nazionale: “Il sogno della maglia azzurra è sempre lì. Ho vinto l’Europeo e sarò sempre pronto a dare una mano se mi dovessero richiamare. Ci conto e ci tengo a raggiungere un’altra convocazione”.