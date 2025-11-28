Sassuolo, infortunio per Berardi: problema al flessore e cambio obbligato
Infortunio per Domenico Berardi in Como-Sassuolo: problema al flessore per il capitano neroverde e cambio obbligato
Si ferma Berardi per il Sassuolo. Un problema al flessore ha costretto il capitano e numero 10 del Sassuolo a fermarsi durante il match contro il Como, pochi minuti prima rispetto al raddoppio della squadra di Fabregas.
Il classe ’94 ha abbandonato il terreno di gioco grazie all’aiuto dei medici, applicando del ghiaccio una volta arrivato in panchina.