Karim Benzema è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Hilal

Redazione 2 Febbraio 2026
Benzema è un nuovo giocatore dell'Al-Hilal
Karim Benzema

Karim Benzema lascia l’Al-Ittihad e raggiunge Simone Inzaghi: è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Hilal

Cambia squadra, ma non campionato, Karim Benzema. Il centravanti francese è infatti un nuovo giocatore dell’Al-Hilal.

Il Pallone d’Oro 2022 raggiunge Simone Inzaghi e lascia l’Al-Ittihad, allenato da Sergio Conceição, contro cui proprio Inzaghi si è giocato i derby di Milano nella passata stagione.

Secondo acquisto importante nel reparto offensivo per l’Al-Hilal, che negli scorsi giorni aveva ufficializzato anche l’arrivo di Kader Meité, diciottenne arrivato dal Rennes.