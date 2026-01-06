L’interesse dell’Inter in passato e il sogno Mondiale: chi è Bento, il portiere che spinge per il Genoa

Due anni e mezzo fa piaceva all’Inter, adesso il Genoa è forte su di lui: chi è il portiere brasiliano dell’Al-Nassr

Il Genoa cerca un portiere e nelle ultime ore si sta scaldando la pista che porta a Bento, portiere brasiliano classe 1999 dell’Al-Nassr. I rossoblù avevano fatto un’offerta al club saudita per un prestito con diritto di riscatto attorno ai 5 milioni.

Sul brasiliano due anni e mezzo fa si era interessata anche l’Inter, mentre oggi oltre al Genoa c’è in corsa il West Ham, che ha formulato una proposta identica all’Al-Nassr.

Ma chi è Bento? Innanzitutto un portiere ambizioso. La sua volontà è quella di tornare in Europa con un obiettivo forte e chiaro in mente: giocarsi le sue carte per avere una chance in vista del prossimo Mondiale, sempre più vicino.

Destini e incroci, dal momento che nelle ultime ore ha espresso una preferenza di fronte alle due offerte arrivate al tavolo dell’Al-Nassr. Spinge per venire in Italia, al Genoa, dove troverebbe Daniele De Rossi e proverebbe a catturare l’attenzione di un altro italiano, Carlo Ancelotti.

Chi è Bento

Nonostante non si sia mai lanciato al di fuori del Brasile sono state e sono tuttora tante le squadre su di lui. Il profilo è quello di un portiere alto un metro e novanta, dall’ottima presenza fisica. Il suo sogno sarebbe quello di ritagliarsi dello spazio nelle scelte di Ancelotti, ma la Nazionale l’ha mai toccata? Sì, per un totale di sei volte.

Due a marzo scorso contro Colombia e Argentina nelle Qualificazioni Mondiali, mentre le restanti 4 in occasione di amichevoli. Sono in tutto 462 i minuti con addosso la maglia verdeoro, 8 gol subiti e 3 partite nelle quali è riuscito a non subire gol. Lui vuole di più, a partire probabilmente dalla più grande competizione che un calciatore ambisca a disputare. Il Genoa potrebbe rappresentare un trampolino di lancio.

L’interesse dell’Inter nel 2023

Adesso viaggia in orbita Genoa ma due anni e mezzo fa Bento sarebbe potuto finire dalla parti di San Siro, sponda Inter. I nerazzurri avevano bisogno di sostituire André Onana, passato al Manchester United. In lista c’era proprio il brasiliano che a quel tempo giocava all’Atletico Paranaense.

L’Inter alla fine portò a Milano Yann Sommer, per via anche del prezzo troppo alto chiesto dal club brasiliano per farlo partire. Adesso nel suo destino potrebbe nuovamente esserci l’Italia, lui ci spera e aspetta con un obiettivo ben chiaro.